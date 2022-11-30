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الجيش الأمريكي: الصين تسرع في توسيع ترسانتها النووية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 12:24 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 12:24 ص

قال تقرير صادر عن الجيش الأمريكي اليوم الثلاثاء إن الصين تسرع بشكل كبير في توسيع ترسانتها النووية، وأنها يمكن أن تزيد عدد رؤوسها الحربية النووية بمقدار أربعة أمثال بحلول عام 2035.

وذكر التقرير السنوي لوزارة الدفاع الأمريكية المقدم إلى الكونجرس بشأن الصين أن بكين قد يكون لديها "على الأرجح" ترسانة من حوالي 1500 من الرؤوس الحربية بحلول عام 2035.

ووفقا للتقرير ، يقدر البنتاجون أن مخزون الصين الحالي يبلغ حوالي 400 من الرؤوس الحربية النووية الجاهزة للاستخدام .

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر عن التقرير: "كلما زاد انتشار الأسلحة، كلما كان الأمر مقلقا بصورة أكبر ، وكلما زاد ذلك من زعزعة استقرار المنطقة".

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