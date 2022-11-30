ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الوافدين إلى بولندا إلى 8 ملايين و74 ألف لاجئ

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و74 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الوكالة - حسبما أورد "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية، اليوم الأربعاء - أن 21 ألفا و600 لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس الثلاثاء، فيما غادر 19 ألفا و400 لاجئ إلى أوكرانيا؛ ليبلغ إجمالي العائدين 6.26 مليون شخص.

وقد مررت بولندا في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.