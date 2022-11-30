مسؤول فلسطيني: إسرائيل وواشنطن تضغطان لمنع تصويت الأمم المتحدة على طلب فتوى العدل الدولية

قال مسؤول فلسطيني، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل والولايات المتحدة تمارسان ضغوطا شديدة؛ لمنع تصويت الأمم المتحدة على فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية.



واعتبر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن إسرائيل في حالة رعب من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار إصدار فتوى العدل الدولية عن احتلالها.



وذكر المالكي، أن مثل هذا القرار رغم أنه غير ملزم قانونيا يشكل تحولا كبيرا واستفادة قصوى في المسار القانوني المتوفر للقضية الفلسطينية وتكريس إدانة إسرائيل في المحافل الدولية.



وأكد أن القيادة الفلسطينية تقوم بالتنسيق مع الدول العربية والإسلامية بحملة حشد لضمان دعم دول العالم لقرار إصدار الفتوى بشأن الاحتلال عند طرحه للتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.



وشدد المالكي، أن القيادة الفلسطينية ستواصل طرق كل أبواب المسار القانوني الدولي ضد إسرائيل واحتلالها وتتطلع إلى تصويت مكثف في الأمم المتحدة لصالح إدانة الاحتلال الإسرائيلي قانونيا.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أعلن عن توجيه رسائل إلى أكثر من 50 من زعماء العالم لمنع تصويت الأمم المتحدة على فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية.



وجاء ذلك بعد أن صوتت اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة مؤخرا على مشروع قرار طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بتأييد 98 دولة ومعارضة 17 أخرى، فيما امتنعت 52 دولة عن التصويت.



ومن المقرر إجراء تصويت آخر على مشروع القرار المذكور خلال الأسبوع المقبل في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية وسط رفض إسرائيلي شديد للخطوة.