الخارجية الأوكرانية تأمر بتشديد الإجراءات الأمنية لكل سفاراتها

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو، عن انفجار عبوة ناسفة، مخبأة في ظرف داخل سفارة أوكرانيا في مدريد، مشيرًا إلى إصابة موظف جراء الحادث.

وقال في تغريدة عبر صفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء، إن وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبا، أصدر تعليمات بتشديد الإجراءات الأمنية لكل سفارات كييف، ودعا السلطات الإسبانية إلى التحقيق بشكل عاجل في هذا الهجوم.

وأصيب عامل في السفارة الأوكرانية في مدريد، بعد تلقيه رسالة مفخخة في المقر الدبلوماسي الواقع في 52 شارع روندا دي أبوبيلا، في العاصمة الإسبانية.

وبحسب موقع «أروى بريس»، وقع الانفجار، اليوم الأربعاء، حوالي الساعة 1:15 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)، عندما تلقت الشرطة الوطنية تحذيرًا من انفجار في مجمع السفارة.

وطوقت السلطات محيط المبنى، وانتقل العديد من مرشدي الكلاب إلى عين المكان، وتولت كل من الشرطة العلمية، ولواء المعلومات التابع للشرطة الوطنية، مسؤولية التحقيق.

ووفقا لمصادر الشرطة، كانت العبوة الناسفة في مظروف تلقاه الموظف المصاب. وبالنظر إلى ما حدث، فعّلت الشرطة بروتوكول مكافحة الإرهاب وطوقت المنطقة