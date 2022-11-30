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زلزال بقوة 9ر4 درجة يضرب وسط اليونان

د ب أ
نشر في: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 3:18 ص | آخر تحديث: الأربعاء 30 نوفمبر 2022 - 3:20 ص

ضرب زلزال بقوة 9ر4 درجة على مقياس ريختر جزيرة إيفيا في وسط اليونان مساء الثلاثاء.

وذكر موقع "جريس ريبورتر" اليوناني، أن الجزيرة تعرضت لسلسلة من الهزات الارتدادية.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

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