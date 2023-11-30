قصف إسرائيلي يستهدف محيط موقع لليونيفيل جنوب لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، أن إسرائيل شنت قصفاً مدفعياً استهدف محيط موقع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في جنوب البلاد.



وأوضحت أن القصف استهدف محيط موقع "اليونيفيل" في أطراف بلدتي مروحين ورامية الحدوديتين في جنوب لبنان، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وفقاً لما أوردته قناة "الشرق" السعودية.

وترتب على الصراع في غزة، الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الجنوب، تبادل لإطلاق النار بين إسرائيل ومقاتلي حزب الله، يوميا على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية عن مقتل نحو 100 شخص في لبنان، 80 منهم من مقاتلي حزب الله، منذ السابع من أكتوبر.

وكان قائد كبير في اليونيفيل قد أعرب عن أمله في تمديد الهدنة في غزة بين حماس وإسرائيل، قائلاً: "المدنيون هم الذين يعانون أكثر من غيرهم من الصراع سواء في لبنان أو غزة، كما أن العنف في غزة مرتبط بالوضع في جنوب لبنان".