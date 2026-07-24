المجلس النرويجي للاجئين: 33 مليون سوداني بحاجة للمساعدات وسط تفاقم الأزمة الإنسانية

قال إلياس أبو عطا، المستشار لدى المجلس النرويجي للاجئين في السودان، إن الوضع الإنساني في البلاد لا يزال بالغ الخطورة.

وأوضح أبو عطا، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية مع الإعلامي خالد عاشور، أن السودان يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وأكثرها تعقيدًا في العالم حاليًا، في ظل تصاعد الاحتياجات واستمرار النزاع في عدد من الولايات.

وأشار إلى أن نحو 33 مليون شخص في السودان يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، وهو ما يعادل تقريبًا ثلث سكان مصر.

ولفت إلى أن حوالي 20 مليون شخص يواجهون مستويات خطيرة من الجوع، فيما يعاني كثيرون من صعوبة الحصول على وجباتهم اليومية.

وأضاف أن هذه الأرقام لا تعكس بشكل كامل حجم المعاناة التي يعيشها المدنيون في مناطق النزاع، خاصة في إقليم دارفور وكردفان والنيل الأزرق، حيث لا يواجه السكان القصف والعنف فقط، بل يعانون أيضًا من الجوع والنزوح المتكرر وانهيار الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والرعاية الصحية والأسواق.

ونوه إلى أن تضرر المرافق الحيوية، مثل محطات الوقود والأسواق والمستشفيات وشبكات المياه، ينعكس على حياة المجتمعات بأكملها، من خلال ارتفاع أسعار الغذاء وصعوبة الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والعلاج، محذرًا من انتشار الأمراض، خاصة مع موسم الأمطار، ومن بينها الكوليرا والملاريا.