المحكمة الرياضية تحدد موعد الفصل في أزمة نهائي السنغال والمغرب

حددت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) يوم 8 أكتوبر 2026 موعدًا للنظر في الاستئناف المقدم من الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد الاتحاد الأفريقي (كاف) والاتحاد المغربي، على خلفية قرار سحب لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 من السنغال ومنحه للمغرب.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة في مدينة لوزان السويسرية خلف أبواب مغلقة، على أن تصدر المحكمة قرارها النهائي بشأن هوية البطل الرسمي للبطولة، بعد انتهاء المرافعات والمداولات.

وأوضحت المحكمة، في بيان رسمي، أن الاستئناف يطالب بإلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ"كاف"، والذي اعتبر المنتخب السنغالي خاسرًا للمباراة النهائية بنتيجة 3-0، مع اعتماد المنتخب المغربي بطلًا للمسابقة، كما يطالب الاتحاد السنغالي بإعادة الاعتراف بتتويجه باللقب.

وأضاف البيان أن جميع الأطراف وافقت على السير بالإجراءات وفق الجدول الزمني المعتاد، دون طلب تسريع الفصل في القضية، كما لم تطلب جعل الجلسة علنية، وهو ما يعني عقدها بصورة مغلقة.

وتعود أحداث الأزمة إلى نهائي البطولة الذي أقيم في 18 يناير 2025 بالعاصمة المغربية الرباط، عندما انسحب المنتخب السنغالي مؤقتًا من أرض الملعب احتجاجًا على إلغاء هدف متأخر واحتساب ركلة جزاء لصالح المغرب، قبل أن تُستأنف المباراة بعد توقف دام 14 دقيقة.

وأهدر إبراهيم دياز ركلة الجزاء، بينما نجح المنتخب السنغالي في تسجيل هدف الفوز خلال الوقت الإضافي عبر بابي جايي، لينهي اللقاء متقدمًا بهدف دون رد ويتوج بالكأس في أرض الملعب.

لكن لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي قررت لاحقًا سحب اللقب من السنغال ومنحه للمغرب، رغم أن لجنة الانضباط كانت قد اكتفت في البداية بفرض عقوبات مالية، وهو القرار الذي دفع الاتحاد السنغالي إلى اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضية، أملًا في استعادة لقبه القاري.