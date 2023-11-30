الصحة الفلسطينية تعلن استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الأغوار

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استشهد شاب من بلدة طمون جنوب طوباس، مساء اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب عاطوف في الأغوار الشمالية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد الشاب كارم خالد محمد بني عودة (25 عاما)، من طمون برصاص الاحتلال في الأغوار.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت النار صوب الشاب بني عودة في وقت سابق من اليوم، ومنعت طواقم الهلال الأحمر من الاقتراب ونقله، ليعلن عن استشهاده لاحقا.

وبالتزامن مع ذلك، أغلقت قوات الاحتلال حاجزي تياسير والحمرا العسكريين في كلا الاتجاهين أمام حركة تنقل المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، وسط انتشار عسكري مكثف.