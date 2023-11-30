رئيس مدينة دمنهور: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ السلع للتصدي للمخالفين

أكد محمد كجك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من توافر السلع الغذائية ومدى التزام التجار والمحلات التجارية الكبرى بتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، كذلك التصدي للمخالفات التي يحاول البعض انتهاجها في زيادة أسعار السلع الغذائية، والبيع بأزيد من السلع المعلن بالمخالفة للقانون، وذلك ضمن جهود الدولة الساعية إلى تلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية.

وقال كجك، شنت إدارة الرقابة والمتابعة، برئاسة عبير عبد القادر حملات رقابية مكثفة بالتنسيق مع مديرية التموين، استهدفت عدداً من السلاسل التجارية والشوادر ومنافذ بيع السلع بمدينة دمنهور، لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية"؛ لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لكل المحاولات الاحتكارية للتجار في حجب السلع الأساسية عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها، الحملات التفتيشية الأخرى لضبط الأسعار خاصة في المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة.