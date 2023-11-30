ذكرت القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي، مساء الخميس، إن جلسات الاستماع الخاصة بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ستستأنف الأسبوع المقبل.

وأضافت القناة الإسرائيلية، أن جلسات الاستماع في محاكمة نتنياهو ستتم على الرغم من تزامنها مع القتال، مشيرة، نقلا عن النيابة العامة في إسرائيل، إلى أنه ستعقد 3 جلسات الأسبوع المقبل بعد توقف دام شهرين، وفقاً لما أورده موقع "سكاي نيوز عربية".

وستعرض في هذه الجلسات شهادات لضباط في الشرطة الإسرائيلية وهيئة مالية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"القضية 4000".

ويحاكم نتنياهو منذ سنوات في هذه القضية، نظرا لاتهامه بتقديم خدمات بطريقة غير مشروعة لشركة "بيزك" للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع "واللا" الإخباري الواسع الانتشار الذي يديره الرئيس السابق للشركة.

وتعد هذه واحدة من 3 قضايا يُتهم فيها نتنياهو بارتكاب ممارسة فساد وخيانة الأمانة.وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن محاكمة نتنياهو حاليا في هذه القضية تمر بمرحلة شهود الادعاء، وبعد ذلك ستكون هناك مرافعة الدفاع، التي سيدلي بها نتنياهو نفسه بشهادته.

ويأتي ذلك في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي في إسرائيل أن الغالبية لا تريد نتنياهو قائدا للبلاد بعد الحرب، غير أن هناك أصواتا تتعالى تطالب بعزله حتى في ظل الحرب.