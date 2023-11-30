لاتفيا تنضم إلى اتفاقية اسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة

انضمت لاتفيا اليوم الخميس، إلى اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو اتفاقية إسطنبول.

وبعد عدة ساعات من النقاش المحتدم في بعض الأحيان، صوت البرلمان في ريجا لصالح التصديق على الاتفاقية اليوم الخميس، بأصوات المشرعين من حكومة يسار الوسط.

ولم تشارك المعارضة في التصويت، باستثناء عضوين في البرلمان صوتا ضده.

وتصنف الاتفاقية، التي اعتمدها المجلس الأوروبي في عام 2011، العنف ضد المرأة على أنه انتهاك لحقوق الإنسان. كما تحدد الإجراءات السياسية والقانونية التي يجب على كل دولة من خلالها إنشاء إطار موحد على مستوى أوروبا للوقاية وحماية الضحايا والمقاضاة.

يذكر أن لاتفيا كانت واحدة من الدول الست الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لم تصدق بعد على اتفاقية إسطنبول، ودفع منتقدو ومعارضو الاتفاقية في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والمطلة على بحر البلطيق بأنها تقوض التعريفات المقبولة للنوع وإنها تهدد القيم الأسرية التقليدية في لاتفيا.