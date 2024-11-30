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أعداد جريدة الشروق
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زعيم كوريا الشمالية يتعهد بدعم ثابت لحرب روسيا في أوكرانيا

سول - وكالات
نشر في: السبت 30 نوفمبر 2024 - 9:25 ص | آخر تحديث: السبت 30 نوفمبر 2024 - 9:25 ص

تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بأن بلاده "ستدعم بثبات" حرب روسيا في أوكرانيا وذلك خلال لقائه مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم السبت.

ووصل وفد عسكري روسي برئاسة وزير الدفاع بيلوسوف إلى كوريا الشمالية أمس الجمعة وسط قلق دولي متزايد بشأن توسيع التعاون بين البلدين بعدما أرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود إلى روسيا الشهر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن كيم وبيلوسوف توصلا إلى "توافق مرضي" بشأن تعزيز الشراكة الاستراتيجية والدفاع عن سيادة كل دولة ومصالحها الأمنية والعدالة الدولية في مواجهة البيئات الأمنية الدولية سريعة التغير وذلك في اجتماعهما أمس الجمعة.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن كوريا الشمالية "ستدعم بثبات سياسة الاتحاد الروسي للدفاع عن سيادته وسلامة أراضيه في مواجهة تحركات الإمبرياليين من أجل الهيمنة".

ودعمت كوريا الشمالية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ووصفته بأنه رد دفاعي على ما تصفه كل من موسكو وبيونج يانح بتقدم حلف شمال الأطلسي (الناتو) "المتهور" شرقا والتحركات التي تقودها الولايات المتحدة للقضاء على مكانة روسيا كدولة قوية.


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