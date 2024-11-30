الصليب الأحمر اللبناني: 75% من النازحين عادوا لمنازلهم لكنهم بحاجة للمأكل والمشرب

قال رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي ، إن أكثر من 75% من المقيمين بمراكز الإيواء عادوا على منازلهم بعد تطبيق وقف إطلاق النار بلبنان، ولا يريد جميعهم المساعدات من حيث المنازل والإيواء، ولكن أصبحت المساعدات التي يريدونها هي المأكل والمشرب.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن هناك عددًا كبيرًا من المنازل تم تدميرها في الجنوب اللبناني.

ولفت إلى أن القطاع الطبي بلبنان كان يمر من الأساس بأزمة كبيرة منذ ما قبل بدء الحرب، التي أدت بدورها إلى زيادة أزمات القطاع الصحي.

وأكد أنه مع بدء الحرب توقف عدد من المستشفيات عن الخدمة، في حين كان هناك عدد من المستشفيات ببيروت والضاحية الجنوبية، فيما لم يعد بإمكانها تنفيذ التأمين الطبي اللازم، وكان عدد المصابين بحاجة إلى عدد من المستشفيات، وكم كبير من المواد الطبية.



وأوقف اتفاق لوقف إطلاق النار، أعنف مواجهة بين إسرائيل وحزب الله الذي كان قد بدأ عملياته ضد دولة الاحتلال في الثامن من أكتوبر 2023، اليوم التالي لعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية.

وكان حزب الله يربط توقف عملياته ضد إسرائيل بوقف الحرب على غزة، لكن الحزب تلقى ضربات قاصمة أدت لاغتيال قياداته بما في ذلك من الصفين الأول والثاني، بجانب دمار شديد طال مناطق عدة في لبنان وتحديدًا في مناطق الجنوب، لا سيما مع بدء إسرائيل عدوان بري.