إصابة طفلين فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال جنوبي نابلس

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أصيب طفلان فلسطينيان، اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها قرية عصيرة القبلية، جنوب نابلس.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة طفل (15 عاما) بالرصاص الحي، وآخر (16 عاما) جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال رئيس المجلس القروي حافظ صالح لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها الطفلان.

في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء السبت، بلدة كفل حارس شمال سلفيت، واحتجزت عددا من الشبان.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واحتجزت عددا من الشبان ونكلت بهم وسط إطلاق مكثف للقنابل الصوتية.

وكانت قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية بالقرب من جسر الزاوية مساء اليوم، حيث نصبت حاجزا عسكريا، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج من وإلى البلدة.

علما أن هذه المنطقة تربط القرى والبلدات الغربية لمحافظة سلفيت بعضها مع بعض، وتتعمد قوات الاحتلال نصب حاجز فيها بشكل مستمر ومفاجئ.