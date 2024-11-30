مسئول إسرائيلي: إعادة إعمار البلدات الحدودية قد تستغرق شهورا

أعلن رئيس "المجلس الإقليمي لماتيه آشر" في الجليل الغربي، أن إعادة الإعمار في المستوطنات الحدودية في الشمال ستستغرق أشهرا، معربا عن تخوف السكان من "قوة الرضوان" بحزب الله.

من جهة أخرى نقل موقع "واينت" عن رئيس مجلس شلومي جابي نعمان قوله بأنه يأمل بأن "يثبت لنا الجيش الإسرائيلي أنه لم يعد هناك خوف من تسلل مقاومي حزب الله، سواء عبر الأنفاق أو المظلات أو أي وسيلة أخرى. مهمة الجيش هي استعادة الثقة وإقناعنا بأننا نعود إلى ديارنا سالمين"، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وكانت القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي منحت الإذن لرؤساء بلديات المدن الواقعة على الحدود مع لبنان لبدء أعمال إعادة الإعمار.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أفادت بأنه نتيجة للقتال، تم تدمير أكثر من 400 منزل، ويحتاج 500 منزل آخر إلى إصلاحات كبيرة، فيما اضطر أكثر من 60 ألف إسرائيلي على الأقل يعيشون في الشمال إلى مغادرة منازلهم.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أنه لن يطلب من السكان العودة إلى منازلهم حتى 1 فبراير 2025، على أن تدفع لهم السلطات تعويضات مالية.



