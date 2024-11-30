تحدث الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن نسخة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، المقرر إقامته في يناير المقبل، واعدًا بدورة استثنائية ورائعة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E»، إن الدورة ستشهد أنشطة كثيرة جدًا، وعروضا فنية، وندوات، وأجنحة لدول كثيرة، مضيفا أنها لن تكون مجرد معرض للكتاب؛ بل بؤرة وملتقى ثقافي كبير.

واسترجع ذكرياته مع المعرض، قائلا إنه كان يدخر المال قبل المعرض بشهر أو شهرين، بالإضافة إلى حصوله على مبلغ خيالي حينها من والده وقدره 10 جنيهات.

وتابع: «كان مكان المعرض دار الأوبرا حاليا، وكان الطابور يمتد من كوبري الجلاء إلى ميدان الدقي، وكنا نقرأ عناوين الكتب، ونذهب إلى الدور الأجنبية، مثل رادوجا الروسية، التي كانت تعرض كتب بوشكين ودوستويفسكي وتشيخوف بأسعار رخيصة، وكنا نوازن بين الأدب العالمي والمصري، أما المجلات ممكن نشتريها فرز درجة ثانية، أو مستعملة».

ورأى هنو، أن معرض الكتاب ليس مجرد معرض بل «حالة إنسانية» تبدأ بالاستعداد له وجمع الأصدقاء للذهاب إليه والاستمتاع بالوجبات الثقافية الدسمة.

وأوضح أن الفكرة التي سينفذها بالدورة الجديدة هي جعل المعرض في متناول جميع الفئات؛ وليس مخصصا لفئة معينة، مشددا أنه «من حق الناس اقتناء الكتب حسب قدرتهم المالية، وأن تعود لبيوتها وهي تشعر بالرضا».

وأعلن عن خطط لخفض أسعار الكتب بشكل كبير من خلال الهيئة العامة للكتاب، والمركز القومي للترجمة، والأعلى للثقافة، وهيئة قصور الثقافة، قائلا: «سنقدم شيئا جيدًا، وسنخفض الأسعار بشكل كبير جدًا وقوي، سيجعل اقتناء الكتب متيسرا لشريحة كبيرة جدًا من الشعب».