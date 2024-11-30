 برنامج الأغذية العالمي يقدم مساعدات إلى 10.5 مليون شخص في أفغانستان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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برنامج الأغذية العالمي يقدم مساعدات إلى 10.5 مليون شخص في أفغانستان

د ب أ
نشر في: السبت 30 نوفمبر 2024 - 5:21 م | آخر تحديث: السبت 30 نوفمبر 2024 - 5:21 م

ذكر برنامج الأغذية العالمي أنه قدم مساعدات نقدية وغذائية إلى 5ر10 مليون شخص، في أفغانستان هذا العام.

وتم توزيع المساعدات في مناطق مختلفة من البلاد، لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وأضاف البرنامج اليوم أن الأهداف الرئيسية لتلك المساعدات هي تغذية الأطفال ودعم الاقتصادات المحلية وتمكين المجتمعات.

وتعتبر هذه الجهود مهمة، حيث تواصل أفغانستان مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية خطيرة، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وتم تنفيذ عمليات الإغاثة بدعم من السويد وألمانيا. ولعبت الدولتان دورا فعالا في توفير الموارد اللازمة لتخفيف بعض المعاناة في أفغانستان.


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