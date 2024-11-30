سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر برنامج الأغذية العالمي أنه قدم مساعدات نقدية وغذائية إلى 5ر10 مليون شخص، في أفغانستان هذا العام.

وتم توزيع المساعدات في مناطق مختلفة من البلاد، لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وأضاف البرنامج اليوم أن الأهداف الرئيسية لتلك المساعدات هي تغذية الأطفال ودعم الاقتصادات المحلية وتمكين المجتمعات.

وتعتبر هذه الجهود مهمة، حيث تواصل أفغانستان مواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية خطيرة، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وتم تنفيذ عمليات الإغاثة بدعم من السويد وألمانيا. ولعبت الدولتان دورا فعالا في توفير الموارد اللازمة لتخفيف بعض المعاناة في أفغانستان.