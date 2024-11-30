الصليب الأحمر اللبناني: 60 يوما من العدوان الإسرائيلي خلف أكثر من 3900 شهيد و16 ألف جريح

قال رئيس الصليب الأحمر اللبناني أنطوان الزغبي، إن عدد النازحين في لبنان كان وصل إلى أكثر من مليون و200 ألف نازح، موضحًا أنه كان هناك عدد كبير من العيادات المتنقلة للصليب الأحمر بسبب عدد النازحين الكبير، وكان لها دور مهم للغاية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أن وزارة الصحة اللبنانية شاركت مع الصليب الأحمر بأسطول من العيادات المتنقلة وهذه العيادات عالجت كل المرضى ووفرت لهم الدواء.

وأشار إلى أنه في خلال 60 يومًا فقط من عدوان إسرائيل على لبنان سقط أكثر من 16 ألف جريح وأكثر من 3900 شهيد، مؤكدا أن العدوان تسبب في ضغط شديد على المستشفيات.

وتابع: «المستشفيات في لبنان وصل لها مساعدات طبية من مصر، ومن بعض الدول العربية وهذا ساهم في تحسين الوضع الطبي في لبنان».

وأوقف اتفاق لوقف إطلاق النار، أعنف مواجهة بين إسرائيل وحزب الله الذي كان قد بدأ عملياته ضد دولة الاحتلال في الثامن من أكتوبر 2023، اليوم التالي لعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية.

وكان حزب الله يربط توقف عملياته ضد إسرائيل بوقف الحرب على غزة، لكن الحزب تلقى ضربات قاصمة أدت لاغتيال قياداته بما في ذلك من الصفين الأول والثاني، بجانب دمار شديد طال مناطق عدة في لبنان وتحديدًا في مناطق الجنوب، لا سيما مع بدء إسرائيل عدوان بري.