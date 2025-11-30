متحدث الصحة: لا يوجد في مصر حمى نزفية ولا أي فيروس مجهول

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حول ما يتداوله البعض عن انتشار “حمى نزفية” إنه موجود في إحدى الدول الإفريقية فقط، واحتمالية انتقاله إلى مصر ضعيفة جدًا.

وأكد "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة mbc مصر، أمس السبت، أنه لا صحة لوجود أي فيروس جديد أو “غامض” أو غير معلن داخل الأراضي المصرية، مشددًا على أن الفيروسات المنتشرة حاليًا هي الفيروسات التنفسية المعروفة التي تظهر كل عام في هذا التوقيت، وتشمل: "الإنفلونزا الموسمية، وكوفيد، والـ RSV".

وأضاف أن الفيروس لا يحترم التخفي، موضحًا أن مصلحة الدولة دائمًا في الشفافية والإعلان عن أي مرض حفاظًا على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أنه بالرغم من زيادة شدة الإصابة لدى بعض الحالات مقارنة بسنوات سابقة، فإن هذا الأمر يعود إلى غياب المناعة منذ فترة جائحة كورونا، وليس لظهور فيروس جديد.