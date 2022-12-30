بيطري المنوفية: ضبط 2 طن و500 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي

قال الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري في المنوفية، إن هناك حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على كافة المنشأت الغذائية وأماكن تداول اللحوم بنطاق المحافظة.



وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 21 محضر جنح بإجمالي مضبوطات تزيد عن 2 طن و487 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإخطار النيابة العامة؛ لإعمال شؤونها حيال تلك الوقائع؛ حفاظا على الصالح العام.



وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين في شن الحملات الرقابية المفاجئة بنطاق المحافظة؛ لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية مع اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.