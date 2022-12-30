إصابة 3 أشخاص إثر انهيار شرفة عقار في الإسكندرية

أصيب 3 أشخاص "ربة منزل، 48 عامًا، وطفلان أحدهما نجلها ويبلغ من العمر 5 أعوام" إثر انهيار شرفة أحد العقارات القديمة، الكائنة في منطقة الدخيلة "القبلية" التابعة لنطاق حي العجمي غربي الإسكندرية، فيما أنقذت العناية الإلهية عددًا من زبائن مخبز كانوا متجهين للشراء منه أسفل العقار.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد تلقيه إشارة من شرطة النجدة، وغرفة عمليات المحافظة، وحي العجمي، حول بلاغًا من الأهالي بسقوط شرفة عقار قديم، أعلى مخبز، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارات الإسعاف، وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة الأولية انهيار شرفة عقار بالدور الأول أعلى مخبز في المنطقة، وإصابة سيدة تقطن في الشقة، حيث كانت متواجدة في الشرفة أثناء الانهيار بصحبة نجلها الذي أصيب إصابات بالغة.

كما أظهر الفحص الأولي إصابة طفل ثالث تصادف وجوده أسفل العقار، بقصد شراء الخبز لحظة الانهيار، تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لاسعافهم، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.