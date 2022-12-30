تحرير محضر ضد حسام حسن بعد تحطيمه شاشة الـ VAR

حرر الفني الخاص بتقنية الـ «VAR» في مباراة المصري البورسعيدي وأسوان، محضرًا بواقعة تحطيم حسام حسن الشاشة في المواجهة التي أقيمت أمس الخميس.

وحقق فريق أسوان فوزًا ثمينًا في الدقائق الأخيرة أمام المصري البورسعيدي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وحطم حسام حسن المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، شاشة تقنية الفيديو الـ «VAR» عقب إحتساب ركلة جزاء لنادي أسوان في الدقائق الأخيرة، وذلك اعتراضًا منه على عدم تدخل حكام تقنية الـ VAR لطلب مراجعة الحكم لعبة ركلة الجزاء.

وتوجه الفني الخاص بتقنية الـ «VAR» في مباراة المصري البورسعيدي وأسوان، إلى قسم الشرطة عقب المباراة و حرر محضرًا بواقعة تحطيم حسام حسن شاشة الـ VAR.