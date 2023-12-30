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أعلن بيدرو بريتو، المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر «كاب فيردي» قائمة فريقه النهائية التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتستضيف كوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية في الفترة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

ويتواجد منتخب الرأس الأخضر مع مصر في المجموعة والتي تضم منتخبات غانا وموزمبيق.

وجاءت قائمة منتخب الرأس الأخضر على النحو التالي:

حراسة المرمى: فوزينيا (ترينسين السلوفاكي) – ماركيو روزا (أناديا البرتغالي) – ديلان سيلفا (سينترينس البرتغالي).

خط الدفاع: ستوبيرا (بوافيشتا البرتغالي) – روبيرتو دي بوكو (شامروك الإيرلندي) – ديني (البطائح الإماراتي) – ديلان تافاريس (باستيا الفرنسي) – لوجان كوستا (تولوز) – جواو كوريا (تشافيس البرتغالي) ستيفان كوريرا (كولومبوس الأمريكي).

خط الوسط: جاميرو مونتيرو (سان خوسي الأمريكي) – كيني روتشا (زاكاكايو القبرصي) – باتريك أندرادي (كاراباج الأذربيجاني) – جواو باولو (شريف تيراسبول المولدوفي) – ديروي دوارتي (فورشونا سيتارد الهولندي) – كوكا (أونياو لوريا البرتغالي) – كيفين بينا (كراسنودار الروسي) – لاروس دوارتي (جرونخين الهولندي).

خط الهجوم: ريان مينديز (فاتح كاراجمرك التركي) – جاري رودريجيز (أنكراجوجو التركي) – دجانيني (الفتح السعودي) – ويلي سيميدو (أومونيا القبرصي) – بيبي (رايو فايكانو الإسباني) – جوافني كابرال (ساليرنيتانا الإيطالي) – هيليو فاريلا (بورتيمونينسي البرتغالي) – بريان تيكشيرا (شتورم جراز النمساوي).