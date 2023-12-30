الوزير جانتس يطالب شولتس بدعم إسرائيل في إبعاد حزب الله عن الحدود الإسرائيلية

طالب الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، المستشار الألماني أولاف شولتس، بدعم بلاده في إبعاد حزب الله عن منطقة الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وكتب السياسي الإسرائيلي المعارض على منصة إكس اليوم السبت أن "دولة إسرائيل لا يمكنها أن تقبل مثل هذا التهديد، وعلى ألمانيا أن تلعب دورا بالتعاون مع المجتمع الدولي من أجل ضمان إبعاد هذا التهديد".

يذكر أن استطلاعات الرأي الحديثة تشير إلى أن حزب جانتس سيحظى بأقوى كتلة داخل الكنيست وبفارق كبير عن أقرب منافسيه في حال إجراء انتخابات في إسرائيل في الوقت الحالي.

وصرح جانتس بأنه كان أجرى محادثات مع شولتس أمس الجمعة، وأكد جانتس أن إبعاد ميليشيات حزب الله عن الحدود يصب في مصلحة المنطقة برمتها.

وذكر جانتس أنه أشاد بالمستشار الألماني بسبب دعم ألمانيا المستمر لإسرائيل وبسبب جهود ألمانيا في إطلاق سراح عدد من بين المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وتقدر إسرائيل بأنه لا يزال هناك ما يقرب من 130 محتجزا في قطاع غزة.

ولا تزال هناك مواجهات تقع بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في منطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وتمثل هذه المواجهات أخطر تصعيد يحدث منذ الحرب بين الجانبين في صيف 2006.