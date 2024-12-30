مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة: الاحتلال يعتقل المرضى أثناء إجلائهم من المستشفى الإندونيسي

قال مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة الدكتور بسام زقوت، إن الاحتلال يستهدف المراكز الصحية والكوادر الطبية في قطاع غزة دون أي احترام للإنسانية والقوانين الدولية، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الأطفال الأقل من عامين يعانون البرد والجوع وأمراض الالتهابات التنفسية.

وحذر «زقوت»، خلال حواره عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، من تدمير خيام النازحين جراء البرد والأمطار وتكدس مياه الصرف الصحي، متابعا: «الطبيب الذي يذهب كل يوم ليباشر عمله، يكون مدركا تماما بأنه مستهدف، ويفكر في مصيره هل سيتم قتله أم حصاره أو اعتقاله كما حدث في مستشفى كمال عدوان بالأمس».

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عددا من المرضى أثناء إجلائهم من المستشفى الإندونيسي، رغم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن الوضع الصحي في قطاع غزة كارثي، قائلًا إن «نسبة المرضى التي يواجهها كل طبيب وتكدس الحالات على المستشفيات والمراكز الصحية تبلغ أكثر من 300%، وذلك في ظل استمرار الحصار وضعف الإمكانيات».