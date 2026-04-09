حبس متهمين بسرقة توك توك بالإكراه تحت تهديد السلاح في البدرشين

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس شخصين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة «توك توك» تحت تهديد السلاح في منطقة البدرشين.

وتسلمت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، كما فرغت كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، واستمعت إلى أقوال سائق «التوك توك» المجني عليه.

وقال السائق إنه أثناء سيره استوقفه شخصان، وطلبا منه توصيلهما إلى إحدى المناطق بالبدرشين، وعند وصوله إلى منطقة زراعية، تعديا عليه بالضرب وأشهرا سلاحًا ناريًا في وجهه، ثم استوليا على المركبة.

وتعود بداية الواقعة إلى حضور سائق «توك توك» مصاب إلى ديوان مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، حيث حرر بلاغًا يفيد بسرقة مركبته على يد شخصين تحت تهديد السلاح.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم ضبط السلاح المستخدم و«التوك توك» المستولى عليه، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.