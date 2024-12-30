رئيس جامعة المنيا يتفقد سير الاختبارات الإلكترونية لطلاب كليتي الطب والتمريض

أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم جوله تفقدية لمتابعة سير الامتحانات الالكترونية لطلاب الفرقة الخامسه بكلية الطب وطلاب الفرقه الأولى بكلية التمريض بمركز الاختبارات الإلكترونية بالحرم الجامعي وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة امتحانية مناسبة وآمنة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في أداء الامتحانات لجميع الطلاب.

وخلال الجولة اطمئن الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة على انضباط قاعات اللجان، وحسن سير الامتحانات، وانتظام عمل الأنظمة البرمجية للاختبارات الإلكترونية، وتواجد الملاحظين والمراقبين، والتصدي بكل حزم لأية حالات غش وعدم اصطحاب الهاتف المحمول، وتوافر كل سبل الراحة والأجواء المناسبة التي تضمن أداء الطلاب امتحاناتهم دون أية معوقات.

وأكد فرحات، حرصه على تطبيق الاختبارات الإلكترونية والتي تضمن تطوير نظم التقويم والامتحانات، وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب، والنهوض بالعملية التعلمية نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية التي تلعب دورًا أساسيًا لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور حسام شوقي عميد كلية الطب ووكلاء الكليه والدكتورة صفاء عبد الرحمن عميد كلية التمريض ووكلاء الكليه والدكتور وليد مكرم المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة والدكتور مصطفى خليل نائب مدير مركز الاختبارات الإلكترونية.