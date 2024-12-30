وزير الخارجية السوري يجري أول زيارة رسمية خارجية إلى السعودية

كشف وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، عن تلقيه دعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، لزيارة المملكة.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين: «أقبل هذه الدعوة بكل حب وسرور، وأتشرف بتمثيل بلدي بأول زيارة رسمية، ونتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على المجالات كافة».

وأمس الأحد، رأى قائد المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، أن التصريحات السعودية الأخيرة بشأن سوريا إيجابية جدا.

وشدد في مقابلة مع فضائية «العربية»، على أن المملكة تسعى لاستقرار سوريا، لافتًا إلى أن «للسعودية فرصا استثمارية كبرى في سوريا».

وقال: «أفتخر بكل ما فعلته السعودية لأجل سوريا، ولها دور كبير في مستقبل البلاد»، موضحًا أن «سوريا تحتاج للتجربة السعودية في البناء والتنمية»