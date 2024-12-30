الرئيس السيسي ينعى وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن عمر ناهز 100 عام.

وكتب السيسي عبر فيس بوك: في هذه اللحظة الحزينة، أَتَقَدَّمُ بخالص التعازي إلى عائلة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، وإلى رئيس وشعب الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع السيسي: لقد كان الرئيس كارتر رمزًا للجهود الإنسانية والدبلوماسية، إذ ألهم إيمانه العميق بالسلام والعدالة الكثير من الأفراد والمؤسسات حول العالم للسير على دربه، وسيظل دوره البارز في التوصل إلى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل محفورًا في سجلات التاريخ البيضاء، وتجسد أعماله الإنسانية نموذجًا رفيعًا للمحبة والسلام والإخاء، مما يُبقي ذكراه خالدة كأحد أبرز قادة العالم عطاءً للإنسانية.

واختتم السيسي: رحم الله الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر.