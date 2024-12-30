منظمة الصحة العالمية تدعو إلى الإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة

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دعا تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الإفراج عن مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال غيبريسوس عبر منصة "إكس"، إنه يتعين الإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة.

وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن المستشفى معطل حاليا بعد مداهمته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وإجلائها القسري للمرضى والطواقم الطبية واعتقالها للمدير.

وتابع: "عادت المستشفيات في غزة مرة أخرى لتصبح ساحات معارك والمنظومة الصحية تتعرض لتهديد شديد".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد دعا المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، والصليب الأحمر الدولي، بالتدخل العاجل والفوري للكشف عن مصير مدير مستشفى كمال عدوان والذي اعتقلته قوات الاحتلال عقب حصار المستشفى والسيطرة عليه.