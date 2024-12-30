 رويترز: الإدارة الجديدة بسوريا تستعين بمقاتلين أجانب في الجيش - بوابة الشروق
الإثنين 30 ديسمبر 2024 6:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رويترز: الإدارة الجديدة بسوريا تستعين بمقاتلين أجانب في الجيش

وكالات
نشر في: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 6:35 م | آخر تحديث: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 6:35 م

قال مصدران سوريان، إن الحكام الجدد في البلاد استعانوا بمقاتلين أجانب، بينهم أفراد من الويجور وكذلك أردني وتركي، في القوات المسلحة، في الوقت الذي تحاول فيه دمشق دمج جماعات مسلحة في الجيش.

وقالت وكالة رويترز، إن الخطوة تهدف إلى منح أدوار رسمية من بينها أدوار عليا لعدد من "الجهاديين"، لكنها قد تثير قلق حكومات أجنبية والمواطنين السوريين الذين يخشون نوايا الإدارة الجديدة.

وقالت المصادر إنه من إجمالي ما يقرب من 50 دورا عسكريا أعلنت عنها وزارة الدفاع أمس الأحد، ذهبت ستة أدوار على الأقل لأجانب.

وانضم آلاف الأجانب إلى المعارضة المسلحة السورية في وقت مبكر من الحرب الأهلية التي استمرت 13 عاما للقتال ضد بشار الأسد والجماعات الشيعية المسلحة المدعومة من إيران والتي كانت تسانده في الحرب، مما أعطى الصراع صبغة طائفية.

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