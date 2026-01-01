حرائق واعتقالات بسبب الألعاب النارية في ليلة رأس السنة بهولندا

اضطرت الشرطة الهولندية للتدخل في ليلة رأس السنة بسبب أعمال عنف وحوادث مرتبطة بالألعاب النارية، بينما أطلق مواطنون آخر الألعاب النارية القانونية قبل تطبيق الحظر.

وفي مدينة نايميجن قرب الحدود الألمانية، قتل شخص في حادث مرتبط بالألعاب النارية.

وفي أمستردام، اندلع حريق في برج كنيسة فوندلكيرك وسط المدينة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، حيث انهار الجزء العلوي من البرج، وتم استدعاء عدد كبير من فرق الطوارئ إلى الموقع.

وفي مدينة بريدا بجنوب البلا، اعتقلت السلطات خمسة أشخاص بعد أن تعرضت الشرطة لقذف بزجاجات مولوتوف وألواح الرصف، كما أُحرقت سيارات، بما في ذلك سيارة شرطة، ووقعت اشتباكات.

وفي بلدة روسندال قرب الحدود البلجيكية، أطلقت الألعاب النارية على عناصر الشرطة أيضا، واعتقل سبعة أشخاص، حسب الشرطة. كما نشبت توترات في لاهاي، حيث تعرض عناصر الشرطة لقذف الألعاب النارية، وفقا لوكالة الأنباء الهولندية.

وأثر الضغط على رقم الطوارئ في هولندا سلبا على كفاءة التجاوب مع الاتصالات، ما دفع السلطات إلى دعوة السكان لاستخدام الرقم في الحالات المهددة للحياة فقط.