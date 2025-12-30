فلسطين مستعمرون يهاجمون تجمع خلة السدرة البدوي ويقطعون أشجار زيتون

هاجم مستعمرون، مساء اليوم الاثنين، تجمع خلة السدرة البدوي قرب بلدة مخماس، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس بأن مستعمرين هاجموا التجمع وقطعوا عددا من أشجار الزيتون المحيطة به، مضيفة أن مركبات تقل أكثر من 15 مستعمرا تواجدت داخل التجمع، وسط حالة من التوتر بين الأهالي.

وكان عدد من المستعمرين قد هاجموا التجمع مساء أمس وسرقوا كشافات تعمل بالطاقة الشمسية، فيما أغلقوا فجر اليوم الطريق الوحيد الواصل بين التجمع وبلدة مخماس بواسطة أتربة وحجارة، ضمن إطار التضييقات المستمرة والمتصاعدة على الأهالي في محاولة لتهجيرهم عن مساكنهم.