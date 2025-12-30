دعا المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، الثلاثاء، المواطنين إلى التحلي بالحكمة وضبط النفس، مع استمرار الاحتجاجات الشعبية على خلفية الأوضاع الاقتصادية لليوم الثالث.

وبحسب مراسل الأناضول، انطلقت الاحتجاجات في طهران يوم الأحد، وامتدت لاحقا إلى مدينتي شيراز وكرمانشاه.

ووفقا لمشاهد متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، خرج مئات الأشخاص في شيراز وكرمانشاه إلى الشوارع احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، مرددين شعارات مناهضة للنظام.

وفي طهران، نظم طلاب في بعض الجامعات احتجاجات رددوا خلالها شعارات معارضة، بينما أغلقت بعض المحال التجارية أبوابها في السوق الكبير، في حين تدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين.

من جانبه، دعا أصغر جهانغير المواطنين إلى التحلي بالحكمة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء العمال الإيرانية.

وقال: "بدلا من التوجه إلى احتجاجات قد تهيئ الأرضية لاستغلالها من قبل الأعداء، ينبغي سلوك المسارات القانونية وتقديم مقترحات حلول ملموسة".

وأضاف أن يجب على المواطنين أو التجار، في حال وجود اعتراضات، التعبير عنها عبر القنوات القانونية.

وأوضح أن الاحتجاجات التي تنظم في الشوارع دون الحصول على تصاريح رسمية لا تتمتع بأي صفة قانونية، ولا تكتسب الشرعية إلا إذا جرت ضمن الأطر والقوانين المحددة.

وكانت العاصمة طهران شهدت الأحد 28 ديسمبر، احتجاجات شارك فيها آلاف الأشخاص بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، بينما تدخلت الشرطة لتفريق المتظاهرين الذين رددوا شعارات مناهضة للنظام.