السلطة المحلية في حضرموت اليمنية: نؤيد قرارات مجلس القيادة ونؤكد الاستعداد لتنفيذيها

أعلنت السلطة المحلية في محافظة حضرموت، "تأييدها الكامل" لقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات وإخلاء كل القوات التابعة لها من الأراضي اليمنية.

وقالت السلطة المحلية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "نؤكد وقوفنا خلف القيادة السياسية في هذا القرار الذي يعزز السيادة الوطنية ويسهم في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن".

كما أكدت السلطة المحلية امتثالها الكامل لما تضمنه قرار إعلان حالة الطوارئ في عموم اليمن، واستعدادها التام للتنسيق والتعاون مع قوات درع الوطن "قوات يمنية تدعمها السعودية" لتسلم جميع المعسكرات والمواقع الحيوية في محافظة حضرموت، وضمان انتقال سلس وآمن للمسئوليات العسكرية بما يخدم مصلحة المواطنين ويحقن الدماء.

ودعت السلطة المحلية "كافة أبناء حضرموت، والقوات المسلحة والأمن، إلى الالتفاف حول القيادة الشرعية والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ هذه القرارات السيادية، حفاظاً على أمن حضرموت والوطن".

وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قرارا في وقت سابق يقضي بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، التي اتهمها بدعم "تمرد" المجلس الانتقالي الجنوبي، مطالباً بسحب جميع قواتها ومنسوبيها من اليمن خلال 24 ساعة.

ومنح قرار العليمي محافظي حضرموت والمهرة، كافة الصلاحيات لتسيير شئون المحافظتين والتعاون التام مع قوات درع الوطن حتى استلام كل المعسكرات.

وفرضت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، منذ مطلع الشهر الجاري، سيطرتها على معظم أجزاء محافظتي المهرة وحضرموت، وسط دعوات إقليمية للتهدئة.