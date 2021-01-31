أوقفت قوات الحماية المدنية بالجيزة، عمليات إخماد حريق نشب في مخزن أحذية بمنطقة الطوابق في فيصل منذ الثالثة مساء أمس عقب تجدد اشتعال النيران مرة أخرى؛ ما تسبب في انهيار سقف بدروم العقار على القوات أثناء التعامل مع النيران.

وقالت مصادر لـ"الشروق"، إن تانك تنر انفجر داخل المبنى؛ ما تسبب في انهيار أجزاء منه، وامتدت للطابق العلوي والثاني المخصصان كمخزنين للمواد الكميائية والأحذية.

واضطرت قوات الإطفاء على التعامل من الباب المدخل الوحيد للبدروم لعدم وحود نوافذ إلا أن استمرار وشدة النيران أدت إلى انهيار أجزاء من السقف على القوات، وتم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التي أمرت بوقف عمليات الإخماد خشية انفجار أعمدة المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي لكارثة.

وانتقل قيادات مديرية أمن الجيزة إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف.