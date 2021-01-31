بنك الحياة الكريمة ينفذ وصلات مياه للأسر الأكثر استحقاقا فى المنيا وسوهاج

نفذ بنك الحياة الكريمة عددا من وصلات المياه للأسر الأكثر استحقاقا فى المنيا وسوهاج، وذلك ضمن خطة البنك لتنمية القرى الفقيرة.

قال الدكتور معز الشهدى الرئيس التنفيذى لبنك الحياة الكريمة، إنه تم تنفيذ وصلات المياه لعدد من الأسر فى محافظة المنيا فى مركزى المنيا وأبو قرقاص، مشيرا إلى أنه تم تحليل البيانات التى جرى جمعها عن الحالات المستكشفة وتقييم الحالات وتقسيمها إلى حالات مستحقة عاجلة وحالات مستحقة وحالات متوسطة وحالات مستبعدة.

وعن اجراءات التوصيل قال الشهدى إنه تم التواصل مع جمعية رسالة المتواجدة فى المحافظة وإرسال شيت بالحالات المستحقة التى سيجرى عمل توصيل المياه وتركيب العداد لها، تم إرسال كشف بالحالات المستهدفة لشركة مياه المنيا وشركة مياه أبو قرقاص لتحديد تكلفة كل حالة، وتم الرد من شركة المياه وتحديد تكلفة كل حالة وعمل تخفيض على مبالغ الحالات بناءً على البروتوكول مع شركة المياه، وتم بعدها التوصيل لهذه الأسر.

وأضاف الشهدى أنه تم التنفيذ عن طريق مشرف البرامج والمشروعات التنموية حيث تم توصيل 10 وصلات مياه لعدد 10 أسر استفاد منها 53 فردًا.

وأضاف الشهدى أنه تم أيضا تنفيذ وصلات مياه للأسر المستحقة فى محافظة سوهاج، مشيرا إلى أنه تم التعاون مع الجمعية العامة للهجرة الداخلية والتنمية مركز دار السلام، وجمعية كفالة اليتيم والتنمية فى مركز طهطا وتبين أن هناك حالات فى حاجة إلى تركيب وصلات مياه، وتم تنفيذ الوصلات التى وفرت حياة كريمة لهذه الأسر، وهو هدف أسمى لبنك الحياة الكريمة، حيث يعلم أهمية المياه وأنها شريان الحياة ولا غنى عنها لأى منطقة.

وأوضح أن بنك الحياة الكريمة يواصل تنمية القرى الفقيرة، حيث إن هناك خطة لبناء الأسقف لعدد من المنازل الخاصة بالأسر المستحقة فى عدد من القرى الفقيرة خلال الفترة المقبلة.