أبوظبي: انطلاق مسابقة أمير الشعراء الثلاثاء بمشاركة 20 شاعرا من 15 دولة عربية وأجنبية

تنطلق بأبوظبي بعد غد الثلاثاء أولى ليالي الموسم التاسع من مسابقة "أمير الشعراء" والتي تعد أضخم مسابقة للشعر الفصيح في الوطن العربي.



وقالت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي،المنظمة للمهرجان، إن المسابقة تأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى صون التراث الثقافي وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.



وكشفت في بيان اليوم الأحد عن قائمة الشعراء الـ20 المشاركين في الموسم التاسع، والتي تضم زينب جبار، نبيل عماد العياش من العراق، احمد العلوي من البحرين، عمر الراجي، عبد الحق عدنان من المغرب ، الواثق يونس من السودان ، حنان فرفور من لبنان، عبدالله علي الشامسي من الإمارات، عبدالعزيز لو من السنغال، علي لون من نيجيريا، احمد حافظ ، محمد عرب صالح، السيد خلف ابو ديوان من مصر، محمد التركي، حوراء الهميلي، سلطان الضيط من السعودية، هبة رمضان شريقي من سورية ، مصعب تقي الدين من الجزائر، محمد المامي ولد محمد حامد من موريتانيا، ضف لله جالو من أمريكا.



وقال عيسى المزروعي نائب رئيس اللجنة إن "أمير الشعراء" حقق على مدار ثمانية مواسم جماهيرية واسعة، وواصل احتضان المبدعين في مجال الشعر العربي الفصيح وضخ دماء جديدة فيه، مؤكدا أن المهرجان يحمل رسالة النهوض بالشعر العربي الفصيح والارتقاء به وبشعرائه و الترويج له في الأوساط العربية وإحياء دوره الإيجابي في مسيرة الثقافة العربية .

وأضاف: على الرغم من ظروف أزمة كورونا التي يشهدها العالم، حرصت أبوظبي على تنظيم موسم استثنائي من المسابقة بتوظيف التقنيات الحديثة، ليكمل "أمير الشعراء" مسيرته في احتضان مبدعي الشعر بمختلف أطيافهم وجنسياتهم.



وأكد المزروعي حرص اللجنة على تنظيم الموسم الجديد وسط إجراءات احترازية تضمن سلامة المشاركين ولجان التحكيم.



وتضم لجنة تحكيم المهرجان الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية والناقد الدكتور صلاح فاضل رئيس مجمع اللغة العربية في مصر والدكتور عبدالملك مرتاض رئيس المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر، الذين أكدوا أن الموسم التاسع يحظى بوجود شعراء موهوبين وقصائد جيدة من حيث التنوع في جماليات القيم الشعرية والإبداع ما يبشر بموسم ثري مفعم بالمنافسة والعطاء الشعري المتميز.



وكانت لجنة التحكيم قد انهت مؤخرا مقابلات الشعراء، واختارت من بين مئات الشعراء 20 شاعراً وشاعرة يتنافسون على مسرح أبوظبي.



يشار إلى أن الفائز بلقب "أمير الشعراء" سيحصل على بردة الشعر وخاتم الإمارة إلى جانب جائزة نقدية قيمتها مليون درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف درهم أما صاحب المركز الثالث فيحصل على 300 ألف درهم على أن تمنح جائزة بقيمة 200 ألف درهم لصاحب المركز الرابع، و100 ألف درهم للفائز بالمركز الخامس، و50 ألف درهم للفائز بالمركز السادس.