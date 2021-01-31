«السيادة السوداني» و«خارجية قطر» يبحثان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو بالعاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم السبت، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، بحضور وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق اول ركن جمال عبد المجيد، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا).

وتطرق اللقاء إلي العلاقات الاستراتيجية بين السودان ودولة قطر، وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بينهما.

وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره للقيادة القطرية على مواقفها الداعمة للسودان في كافة المجالات لا سيما جهودها لتحقيق السلام في دارفور.

وقال وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، في تصريح صحفي، إن اللقاء تطرق الى مجمل القضايا والموضوعات المشتركة بين الدولتين، بجانب الأوضاع في السودان انطلاقا من التغيير الذي حدث بعد ثورة ديسمبر المجيدة.

ونوه عمر قمر الدين إلى أن اللقاء تناول أيضاً التطورات المتعلقة بمسألة الحدود مع إثيوبيا، فضلاً عن موضوع سد النهضة وموقف السودان تجاه القضيتين.