تقارير: لامبارد يوافق على تدريب إيفرتون

ذكرت تقارير إخبارية أن فرانك لامبارد وافق على تولي منصب المدير الفني لفريق إيفرتون الانجليزي لكرة القدم بعقد لمدة عامين ونصف العام.

وأشارت التقارير إلى أن لامبارد المدير الفني السابق لتشيلسي التقى مسؤولي إيفرتون في لندن يوم الجمعة الماضي، وقد اقتنع فرهاد مشيري مالك النادي وبيل كينرايت رئيس النادي وأعضاء أخرون بمجلس الإدارة بأن لامبارد /43 عاما/ هو الرجل المناسب للمنصب.

وكانت قائمة المرشحين لخلافة رافاييل بينيتيز في تدريب إيفرتون قد ضمت أيضا فيتور بيريرا والمدرب المؤقت الحالي دانكان فيرجسون، لكن يتوقع أن يعلن النادي اليوم الاثنين عن تعاقده مع لامبارد، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وفي حالة إتمام الصفقة، سيكون تدريب إيفرتون هو أول منصب يتولاه لامبارد، الذي شارك في 106 مباريات دولية مع منتخب أنجلتراخلال مسيرته كلاعب، منذ أن أقيل من تدريب تشيلسي في العام الماضي بعد 18 شهرا قضاها مع الفريق.

وقبل مشواره مع تشيلسي، كان لامبارد قد تولى تدريب ديربي كاونتي المنافس حاليا في دوري البطولة الإنجليزية.

ويحتل إيفرتون المركز السادس عشر حاليا في الدوري الإنجليزي الممتاز وقد تلقى عشر هزائم خلال آخر 13 مباراة، وأقيل بينيتيز من تدريب الفريق في 16 يناير الجاري.