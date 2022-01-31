تعليم البحيرة: انتظام وهدوء باللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية في يومها الثالث

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه مع ثالث أيام امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية العامة شهدت كل اللجان انتظام توافد الطلاب، وسرعة إنهاء إجراءات دخولهم للمدارس في طوابير متباعدة مع إجراء المسح الحراري، وتعقيم جميع مقار اللجان بصفة يومية وارتداء الطلاب والملاحظين للكمامات الطبية وتوفير وسائل التهوية الجيدة داخل كل لجنة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لضمان حسن سير العملية الامتحانية والمتابعة المستمرة لرصد ما يعترضها من معوقات، والعمل على توفير المناخ الجيد الآمن امام الطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة.

وأوضح الديب، أنه يؤدي اليوم 119724 طالبًا وطالبة امتحانات نصف العام الدراسي اليوم في مادتي الهندسة والتربية الفنية داخل 700 لجنة بنطاق 18 إدارة تعليمية بدائرة المحافظة.

وأكد وكيل التعليم، اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارتي التربية والتعليم والصحة لضمان تحقيق السلامة العامة، وكذا الالتزام بالقرارات الوزارية، والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، حيث يتم تعقيم وتطهير جميع مقار اللجان الامتحانية قبل وبعد كل امتحان.