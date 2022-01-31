الأوقاف: مسجد الحسين لم تلحق به أي أضرار بسبب الحريق

كشف الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل الحريق الذي نشب في محيط مسجد الحسين، منذ قليل، مشيرًا إلى أن الجهات الأمنية تتواجد في المنطقة حاليًا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، أن مسجد الحسين لم تلحق به أي أضرار بسبب الحريق، ولا توجد أي إصابات، فقط توجد حالات اختناق وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم وبخير الآن، مشيرًا إلى أن الأمور تحت السيطرة.



واستكمل، أن رجال الحماية المدنية تواجدوا على الفور في موقع الحريق، وكذلك حضر محافظ القاهرة، حيث تمكن رجال الحماية المدنية من تحجيم منطقة الحريق، والسيطرة عليه.



وقالوزير الأوقاف محمد مختار جمعة في بيان حول الحريق: "لكل محبي آل البيت وكل أهل مصر نؤكد أن الحريق الذي نشب بجوار مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لم يصب المسجد بأي ضرر والحمد لله، ونتمنى للجميع السلامة".



وتابع: "وجهت على الفور كلا من رئيس القطاع الديني ومدير مديرية الأوقاف بالقاهرة، وكنت أتابع الأمر معهم لحظة بلحظة، نسأل الله (عز وجل) السلامة للجميع، وأن يسلم الجميع من كل سوء".



كان شب حريق هائل بعمارة الأوقاف بمحيط مسجد الإمام الحسين في القاهرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.



وكشفت التحقيقات أن بلاغ ورد لغرفة النجدة بنشوب حريق بعمارة الأوقاف بجوار مسجد الإمام الحسين في القاهرة، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لإخماد الحريق.