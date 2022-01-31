تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الاثنين 31 يناير 2022، والتي جاء في مقدمتها:

مصر تنضم رسميا إلى مؤشر جي. بي. مورجان

أعلن محمد معيط وزير المالية، أن مصر انضمت رسميًا إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من اليوم الاثنين، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85% بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

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«عجيبة» و«جابكو» تستهدفان ضخ استثمارات بأكثر من مليار دولار خلال 2022/2023

تستهدف شركة عجيبة للبترول، ضخ استثمارات بنحو 553.5 مليون دولار، في موازنة 2022/2023، وإنتاج 40 ألف برميل زيت يومياً و18.5 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وفق أحمد مصطفى رئيس الشركة في بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية، كما تستهدف شركة جابكو تحسين معدلات الإنتاج من الزيت الخام، خلال بنود موازنة 2022/2023، حيث من المخطط حفر 8 آبار استكشافية وتنموية وإضافة حوالي 8850 برميل يومياً، وفق محمد المليجي رئيس الشركة، موضحا أن إجمالى الاستثمارات المخططة تبلغ نحو 519 مليون دولار بمعدل إنتاج مستهدف 68 ألف برميل يومياً.

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٨٢ مليار جنيه استثمارات ممولة من «الخزانة» فى 6 أشهر

قال محمد معيط وزير المالية، أن ا قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة ارتفعت خلال النصف الأول من العام المالى الحالى لتبلغ نحو ٨٢ مليار جنيه مقابل ٧٣ مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى السابق، بمعدل نمو سنوى ١٢٪، مضيفا أنه من المستهدف فى يونيو المقبل خفض عجز الموازنة إلى 6.7%، على ضوء الأداء الفعلى خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢١.

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رسوم توفيق أوضاع المصانع تبدأ من 500 جنيه

قال محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي مكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، إن رسوم توفيق الأوضاع للمصانع والمنشآت الصناعية غير المرخصة تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى حد أقصى 10 آلاف جنيه، موضحا أنه منذ صدور القانون تم اصدار حتى الآن 3 آلاف رخصة توفيق، منهم أكثر من ألف رخصة تحولت إلى رخصة نهائية

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التموين تتخذ إجراء جديد بشأن منظومة دعم الخبز غدا

قال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك إجراء جديدا سيتم تطبيقه بمنظومة دعم الخبز بداية من غدا الثلاثاء؛ وخلال أول أيام شهر فبراير، مضيفا أنه في حالة صرف المواطن حصص الخبز المخصصة له لمدة 3 أيام مقبلة خلال يوم واحد، فإنه لا يجوز له صرف حصص خبز خلال الأيام الثلاثة التالية مجددا؛ إلا في اليوم الرابع، أي بعد انتهاء أيام الحصص التي تم صرفها بالفعل، بمعني أنه لو صرف يوم 1 فبراير حصة أيام 1 و2 و3 من شهر فبراير، فلن يمكنه صرف مزيد من الخبز إلا من يوم 4 فبراير.

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368 مليار قدم مكعب غاز احتياطات مقدرة لبئر جديد برأس البر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن شركة الفرعونية للبترول تخطط لحفر البئر الاستكشافي "أوزيروس" خلال العام المالي القادم في منطقة امتياز رأس البر، وذلك لتقييم الاحتياطيات من الغاز والتي تقدر بحوالي 368 مليار قدم مكعب و21 مليون برميل من المتكثفات، والمخطط أن يبلغ إنتاج الشركة 435 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي و9.4 ألف برميل يومياً من المتكثفات خلال عام 2021/2022.

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تأجيل انطلاق رحلات العمرة لحين الانتهاء من الإجراءات

تقرر تأجل انطلاق رحلات العمرة لمنتصف شهر فبراير الجارى بدلا من 3، بداية شهر رجب، كما أعلنت وزارة السياحة والآثار بعد اعتماد الضوابط الخاصة بالعمرة، لحين الانتهاء من الإجراءات الخاصة ببدء الرحلات، وكذلك الإعلان عن بعض الرسوم التي تدخل ضمن تكلفة برنامج العمرة، كرسوم وثيقة التأمين الصحي الإجباري على كل معتمر وبعض الرسوم الإدارية الأخرى.

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أوبر تخفض سعر خدماتها بمحافظة القاهرة

خفضت شركة أوبر أسعار خدماتها بمحافظة القاهرة بدءا من اليوم لجميع الرحلات الخاصة بخدمة «uberx»، وخفضت الشركة سعر الكيلو ليصل إلى 2.80 جنيه بدلا من 3.05 جنيه، بينما أبقت على تسعيرة فتح العداد كما هى عند 8 جنيهات

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2 مليون مشروع غير رسمي في مصر

قال محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات، إن القطاع غير الرسمي في مصر جزء لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية، مرجعا ذلك إلى كثرة تلك النوعية من المشروعات، حيث تم تقدير عددها بحوالي 2 مليون مشروع، مضيفا أن الحصر المبدئي لتلك المشروعات دل على انتشارها في محافظات الجمهورية كافة، وأن من بينها مشروعات قائمة بالفعل تعمل بطاقات إنتاجية وتوفر فرص عمل مستقرة.

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التخطيط توقع بروتوكول لإطلاق أول حاضنة لرواد الأعمال من ذوي الهمم

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها مشروع رواد 2030، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بروتوكول تعاون لإقامة برامج متخصصة لدعم الأفكار الابتكارية الموجهة للأشخاص أصحاب الإعاقة ودعم رواد الأعمال من ذوي الاحتياجات الخاصة لإنشاء مشروعاتهم الريادية وإطلاق أول حاضنة متخصصة في هذا المجال في مصر، والتي تُعد أيضًا من أوائل الحاضنات في هذا المجال بالمنطقة العربية.

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120 منشأة للمنتجات الجلدية تطلب الانتقال لمدينة الروبيكي

كشف جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، أن الغرفة لديها طلبات من 120 منشأة للأحذية والمنتجات الجلدية للانتقال لمدينة الروبيكي للجلود، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية، مضيفا أن الغرفة طالبت بتوفير الوحدات الصناعية بمدينة الروبيكي بأسعار مناسبة للمستثمرين، حتى يتمكن صناع الجلود، سواء المحليين أو الأجانب، من ضخ رؤوس أموالهم في المدينة.

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الزراعة تبحث مراجعة إجراءات السعودية المفروضة على الصادرات

بحث وزير الزراعة، السيد القصير، مع عبدالرحمن الفضل وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، آفاق التعاون الزراعي بين البلدين الشقيقين، وكذلك ‏مراجعة الإجراءات التي فرضتها السلطات السعودية مؤخرا على الصادرات المصرية من المنتجات الزراعيه الطازجة.

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مشروعك تمول 180 ألف مشروع وتوفر 1.2 مليون فرصة عمل

أكد ياسر عبد الوهاب مستشار وزير التنمية المحلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الوزارة تقوم بتنفيذ عدد من المبادرات لمساعدة المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة تم من خلالها تمويل 180 ألف مشروع، وأتاحت حوالي مليون و200 ألف فرصة عمل.

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تنفيذ 69 عمارة لمحدودي الدخل بالفيوم الجديدة

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تم وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 69 عمارة لمحدودي الدخل "إسكان اجتماعي" بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة الفيوم الجديدة، وتخطيط 84 قطعة أرض إسكان اجتماعى بالامتداد الشمالى للمدينة جارٍ الانتهاء من تنفيذ المرافق لها، بجانب تسليم 227 قطعة أرض أخرى بامتداد الحي الثالث، مضيفاً أنه سيتم تنفيذ فرع لجامعة الفيوم بمدينة الفيوم الجديدة على مساحة 184 فدانا.

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صرف 372 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بمطروح

صرفت مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، منحة المولد النبوي الشريف بإجمالى 372 ألفا و500 جنيه لـ314 عاملا من العمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وفقا لتقرير تلقاه وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن إنجازات شهر ديسمبر الماضي، أوضح أنه تم تعين 108 شباب من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاباً من ذوي القدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 369 طالبا عمل منهم 17 من ذوي القدرات.

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تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

شهد ميناء دمياط، خلال الــ 24 ساعة الماضية، تداول 28 سفينة بضائع عامة وحاويات، و3811 شاحنة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 41227 طنا، فيما بلغت حركة الوارد 40440 طنا، وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 857 حاوية مكافئة، كما بلغ عدد الحاويات الوارد 320 حاوية، وعدد الحاويات الترانزيت 1370 حاوية، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء إلى 107 آلاف و892 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 141 ألفا و678 طنا.

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المركزى يطرح أذون وسندات خزانة بـ11.750 مليار جنيه

طرح البنك المركزي، اليوم الاثنين، أذون وسندات خزانة بقيمة 11.750 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة، حيث طرح البنك أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنيه، بلغت قيمة الطرح الأول 2.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني نحو 8.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما، كما طرح المركزى سندات خزانة بقيمة 750 مليون جنيه لأجل 7 سنوات.

تراجع طفيف لأسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب فى الأسواق المحلية، بنحو جنيه واحد، خلال تعاملات اليوم، ليسجل الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 788 جنيها مقارنة بـ789 جنيها بنهاية تعاملات أمس، وانخفض الجرام عيار 18 ليسجل 674 جنيها، وسجل الجرام عيار 24 نحو 902 جنيه، وهبط الجنيه الذهب بنحو 8 جنيهات ليسجل 6304 جنيهات، نتيجة لانخفاض أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، وفقا لنادي نجيب السكرتير العام السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

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ارتفاع مؤشرات البورصة في نهاية التعاملات

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، فى نهاية تعاملات اليوم الأثنين، حيث زاد المؤشر الرئيسى «إيجى إكس 30» بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 11490.45 نقطة، كما ارتفع المؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3123.76 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 2118.85 نقطة.

النفط يقترب من أعلى مستوى في 7 سنوات

تتجه أسعار النفط لتسجيل أفضل أداء شهري لها منذ فبراير من عام 2021، كما أن الأسعار قرب أعلى مستوى لها في سبع سنوات اليوم الاثنين، وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات والتوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا والشرق الأوسط، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 0.5% إلى 88.94 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس بـ0.5% إلى 87.28 دولار.

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