ممثل الـ«يونيسيف» يتفقد جناح الأزهر بمعرض الكتاب

تفقد جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، ووفد مرافق له، جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الاثنين، للتعرف على أنشطة وجهود وإصدارات الأزهر.

وزار ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة- يونيسيف، ركن الطلاب الوافدين، مشيدا بوحدة الدعم النفسي الموجود به، وأنه أول جناح يزوره يقدم خدمة الدعم النفسي بالمعرض، كما أثنى على اللوحات الفنية المعروضة للطلاب الوافدين.

كما زار السيد هوبكز، متحف المخطوطات، وتفقد الوثائق التاريخية والمخطوطات والصور النادرة، مؤكدًا أنها تمثل ثروة قومية لطلاب العلم وللمهتمين بالمخطوطات التاريخية، وفي نهاية زيارته أهداه نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مجموعة من الكتب باللغتين العربية والإنجليزية وهم: (جريمة الانتحار.. الأسباب وطرق الوقاية من المنظور الإسلامي، دعوى الإسلاموفوبيا النشأة- الأسباب- الآثار - العلاج، في مواجهة الإلحاد المعاصر وعقائد العلم) باللغة العربية، و100 سؤال عن الإسلام للشيخ الغزالي، وكلمات في التسامح والسلام لفضيلة الإمام الأكبر، باللغة الإنجليزية.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.