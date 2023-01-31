وزير الخارجية وسكرتير مجلس الأمن الروسي يبحثان قضايا التعاون الثنائي

عقد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، اجتماعا في موسكو مع وزير الخارجية سامح شكري، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وذكرت الخدمة الصحفية لجهاز مجلس الأمن الروسي، أن الجانبين بحثا قضايا التعاون الثنائي الروسي المصري، وكذلك التفاعل بين موسكو والقاهرة في مجال ضمان الأمن الإقليمي والدولي.

وصرح وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء، بأنه تلقى من وزير الخارجية سامح شكري، «رسالة محددة» من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن أوكرانيا، الذي التقى الوزير المصري في القاهرة قبل يومين.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري في موسكو اليوم الثلاثاء: «لقد قلنا دائما أن روسيا مستعدة للاستماع إلى أي اقتراح جاد، أؤكد هذه الكلمة، الاقتراح الذي يهدف إلى حل الوضع الحالي برمته في سياقه الشامل، وفي هذا الصدد، سمعنا مرة أخرى رسالة نقلت من خلال السيد الوزير مفادها بأن على روسيا أن تتوقف، ويجب أن تغادر، وبعد ذلك سيكون كل شيء على ما يرام».

وأضاف: «أنتوني بلينكن لم ينقل الجزء الثاني من هذه المكالمة، لكن الجزء الثاني من المكالمة وهذه هي المصلحة الحقيقية للولايات المتحدة والغرب، صرح بها الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرج عندما كان في كوريا، حيث قال في إحدى خطاباته إن روسيا يجب أن تخسر ويجب هزيمة روسيا ولا يمكن للغرب أن يسمح لأوكرانيا بالخسارة، لأن الغرب سيخسر، وسيخسر العالم كله».