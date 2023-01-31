فرنسا تواجه إضرابات واحتجاجات ضد رفع سن التقاعد

تقود النقابات العمالية في فرنسا، يوما ثانيا من الإضرابات والاحتجاجات اليوم الثلاثاء، ضد رفع سن التقاعد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية قالت إنها تتوقع تسيير ثلث رحلات القطارات عالية السرعة، وحثت المواطنين على العمل من المنزل.

وأصيبت حركة مترو الانفاق في العاصمة باضطرابات، كما تم إغلاق معظم المدارس.

وقالت شركة إير فرانس إنها ألغت 10% من الرحلات لمسافات قصيرة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد واجه أكبر احتجاجات منذ توليه الرئاسة في 19 يناير الجاري، عندما حشدت النقابات أكثر من 1.1 مليون شخص في الشوارع.

وقد تعهد ماكرون بالمضي في تطبيق برنامجه، حيث إن التراجع عن ذلك من شأنه أن يُعرض للخطر جزء أساسي من استراتيجيته للعمل على الاستقرار المالي لفرنسا وتحسين قدرة اقتصادها على النمو وتوفير فرص العمل .