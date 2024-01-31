مندوب فلسطين الأممي: حصولنا على العضوية الكاملة استثمار في إنقاذ حل الدولتين

شدد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، على أهمية وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الكافية لسكانه، والتصدي للمحاولات الإسرائيلية للتهجير القسري.



وقال خلال إحاطة إعلامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مساء الأربعاء، إن النجاح في إنهاء الحرب على غزة، يجب أن يتبعه مساران؛ أولهما حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.



وأكد أن حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بمثابة استثمار في السلام واستثمار في إنقاذ حل الدولتين، قائلًا إن استعداد بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها إسبانيا والبرتغال للاعتراف بدولة فلسطين، يسهل مهمة التوجه إلى مجلس الأمن لقبول العضوية.



وأوضح أن المسار الثاني مرتبط بوضع آلية لحل الدولتين، مشددًا على أن الأمر يتطلب تنظيم مؤتمر سلام دولي بحضور جميع الأطراف المعنية.



وأكمل: «ندعو إلى اتخاذ قرار بأن يؤذن للأمين العام التواصل مع الأطراف المعنية في إطار زمني محدد، لتنظيم مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين، بناء على مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».



ولفت إلى أهمية وضع نهاية لمأساة ومعاناة الشعب الفلسطيني التي استمرت 75 عامًا، مختتمًا: «نثق بالأمين العام ونعمل معكم لمحاولة إنهاء الحرب، والشروع في إحداث تغييرات بطريقة علمية ملموسة، بحيث يحصل الفلسطينيون على حقوقهم غير القابلة للتصرف».