ألمانيا: موظفو أمن المطارات يضربون عن العمل غدا

قالت رابطة المطارات الألمانية، التي تمثل صناعة المطارات في ألمانيا، إنه سيتم إلغاء أو تأجيل ما يزيد على 1100 رحلة جوية في 11 مطارا في المانيا، غدا الخميس، بسبب إضراب موظفي أمن المطارات.

وذكرت الرابطة أن ما يقدر بنحو 200 ألف مسافر سيتأثرون بسبب تأجيل أو إلغاء الرحلات خلال الإضراب الذي يستمر يوما واحدا.

وكانت نقابة "فيردي" العمالية قد دعت عمال شركات أمن الطيران الخاصة في 11 مطارا رئيسيا في ألمانيا إلى الإضراب، في خضم مفاوضات جماعية بين أرباب الأعمال والعمال.

وتشمل المطارات المتضررة من جراء الإضراب مطارات فرانكفورت وهامبورج وبريمن وبرلين ولايبزيج ودوسلدورف وكولونيا وهانوفر وشتوتجارت وإرفورت ودريسدن.

وقالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، اليوم الأربعاء، إنها تعتزم مواصلة تشغيل معظم جدول رحلاتها غدا الخميس، برغم الإضراب، ورغم أنه لن يكون من الممكن للركاب الدخول إلى خدمات الأمن والصعود على متن الرحلات الجوية في المطارات المتضررة.

لكن لوفتهانزا قالت إن معظم رحلاتها الطويلة ستظل تعمل كما هو مخطط لها، حتى في مركزها الرئيسي في مطار فرانكفورت، وستوفر الشركة أيضا رحلات مكوكية لنقل الركاب.

ولم يتأثر المطار الثانوي لشركة لوفتهانزا في ميونيخ بالإضراب، ومن المتوقع أن يستمر تشغيل الرحلات الجوية هناك بسلاسة نسبية غدا الخميس.

وقالت شركة لوفتهانزا إن ركاب الرحلات الداخلية الألمانية يمكنهم استبدال تذاكرهم والحصول على تذاكر قطار مجانية، بغض النظر عما إذا كانت رحلتهم ستتم أم لا.