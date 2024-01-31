تراجع أرباح سامسونج في الربع الأخير بأكثر من 74%

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ذكرت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية سامسونج إلكترونيكس أن صافي دخلها في الربع الأخير انخفض بنسبة 37ر74% إلى 02ر6 تريليون وون كوري (5ر4 مليار دولار) من 50ر23 تريليون وون العام الماضي.

كما انخفضت الأرباح التشغيلية للربع الرابع بنسبة 40ر34% إلى 82ر2 تريليون وون عن العام السابق.

وانخفضت المبيعات الفصلية بنسبة 81ر3% إلى 78ر67 تريليون وون من 46ر70 تريليون وون في العام السابق.

وبالنظر إلى عام 2024، تتوقع الشركة أن تستمر أعمال الذاكرة في التعافي على الرغم من التقلبات المرتبطة بسياسات أسعار الفائدة ، وانخفاض إنتاج الصناعة، وعوامل أخرى.

وبالنسبة للربع الأول، تتوقع شركة سامسونج ديسبلاي كوربوريشن أن تنخفض الأرباح في أعمال لوحات الهواتف المحمولة على أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي بسبب المنافسة المتزايدة بين صانعي اللوحات بالإضافة إلى تأثيرات الطلب الموسمي الضعيف.